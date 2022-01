L’Union Berlino si gode il derby in prima pagina e si regala l’ex genoano Schafer…

Grande spazio mediatico all'Union Berlino trionfatore nel derby. Un buon umore che si riflette anche in sede di campagna acquisti...

L'Union Berlino ha vinto in settimana il derby 3-2 in gara secca e ha eliminato l'Hertha Berlino dalla coppa di Germania. Fatto marginale? Solo sportivo? Non si direbbe, visto che l'autorevole Berliner Morgenpost ha pubblicato la notizia addirittura in prima pagina...