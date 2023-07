Lutto pre-derby a San Paolo: muore Gabriela, la 23enne tifosa del Palmeiras colpita allo stadio

Tifosa del Palmeiras morta a 32 anni: Gabriela Anelli è stata colpita da una bottigliata alla testa lanciata da un supporter. Brasile in lutto: la donna aveva subìto due arresti cardiaci in ambulanza, poi la morte.

Mancano pochi giorni al derby paulista Choque-Rei di ritorno nei quarto di finale di coppa del Brasile contro il San Paolo. e il clima in città è sempre più teso.

Sabato scorso la 23 enne, è stata colpita con una bottigliata in testa lanciata da un tifoso del Flamengo, che è stato nel frattempo arrestato. La giovane è deceduta all’ospedale Santa Casa da Misericórdia, dove era stata ricoverata dopo l’incidente: ha poi trascorso il fine settimana in una stanza di terapia intensiva, ma non ha superato la crisi. Anche il San Paolo, prossimo avversario del Palmeiras, ha espresso la propria solidarietà.