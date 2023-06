Madrid, finale derby in copa de la Reina: la presidente Ayuso “Virginia Torrecilla è un esempio”

"Ci congratuliamo con questo grande club per un successo combattuto e meritato che tutti noi di Madrid facciamo nostro. I colori rojiblancos sono una scuola di vita e valori come il lavoro di squadra, il miglioramento, l'onore e il rispetto per il rivale sono ciò che questo governo promuove perché crediamo in loro", ha detto Ayuso, durante il discorso istituzionale in omaggio all'Atlético Madrid presso la sede della Comunità di Madrid. "L'Atlético è una squadra coraggiosa, laboriosa e felice, come la nostra regione, in cui lo sport è una scuola di vita. Questa squadra ha il compito di promuovere la città come una regione moderna e prospera", dichiarato il presidente della Comunità di Madrid, che ha assicurato che la sua regione ha "magnifici ambasciatori" con le squadre di calcio.