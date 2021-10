Magia canaria: derby al Las Palmas, solo emozioni e niente violenza

Las Palmas-Tenerife 2-1: dedicato a voi che non c'eravate...

Se vieni allo stadio per fare violenza, sappi allora che questo non è un derby. E non è nemmeno una partita che fa per te. Avevano parlato chiaro ai loro tifosi Las Palmas e Tenerife prima del derby delle Canarie vinto dai gialli padroni di casa per 2-1. Che festa nello spogliatoio Las Palmas a fine gara! Qualcuno ci ha letto anche un karma già stampigliato nelle coreografie pre-gara...