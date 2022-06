Malinovskyi Charity, Ruslan e Roksana: “Grazie amici bergamaschi”

Bergamonews.it ha chiesto proprio a Roksana che ambiente ha trovato Ruslan in nazionale...“Ruslan ha trovato un’atmosfera speciale, soprattutto questa volta. Era molto emozionato, un po’ triste e un po’ felice. Come lo sono anche io. Quando qualcuno mi chiede ‘come stai’, anche se sto bene non posso dire che sto veramente bene: qualcosa mi dà sempre fastidio. Le nostre famiglie? La mia è qui in Italia, è riuscita a scappare. La famiglia di Ruslan è rimasta, è arrivata qui la moglie di suo fratello per un mese, ma ha voluto tornare in Ucraina per vedere suo marito. Per lei è davvero difficile e la capisco: anche per me è stata dura in queste settimane senza Ruslan. I bambini mi chiedono sempre di lui, del perché non è qui. I suoi genitori al momento sono sereni, vivono vicino a Kiev ma la situazione non è complicata come prima: sono andati fuori città. La Malinovskyi Charity è nata anche grazie ai nostri amici bergamaschi che mi hanno aiutato molto con i dettagli organizzativi, gli aspetti economici e finanziari, cose che io non capisco molto bene perché il paese è diverso. Faccio molto affidamento su di loro. Molte persone ultimamente volevano aiutarci, ho ricevuto tanti messaggi da persone che volevano aiutare. Ma per renderlo ufficiale abbiamo dovuto registrare un’associazione, di modo da poter fare tutto in sicurezza e con i giusti mezzi. E con il nostro nome la gente può essere sicura che chi offre un aiuto non andrà perso. Aiutare il nostro popolo è il nostro obiettivo”.