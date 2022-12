Mani sui genitali e “puta Gijon”: derby delle Asturie, la festa degenera

Al termine della vittoria per 1-0 dell'Oviedo sul Gijon nel derby delle Asturie, è stato soprattutto un giocatore: Hugo Rama. Il centrocampista cresciuto nel Deportivo La Coruña ha lasciato diverse immagini che non sono piaciute affatto ai tifosi dello Sportin Gijon.

Tuttavia, le cose non si sono fermate qui. La festa dei giocatori dell'Oviedo ha infastidito anche alcuni tifosi dello Sporting per le modalità con cui si è svolta. Lo stesso Hugo Rama ha preso una sciarpa con inciso il messaggio "puta Gijón". Ma, inoltre, le telecamere della Liga hanno ripreso il numero 20 dell’Oviedo mentre si stringeva i genitali durante la celebrazione della vittoria dopo la fine della partita. Un gesto che non sappiamo se rivolto ai giocatori o ai tifosi dello Sporting. Tuttavia, non è piaciuto affatto ai fan biancorossi. Grandi discussioni e insulti sui social...