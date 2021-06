Manto erboso in crisi: nessuno giochi al Maracanã prima della Finale!

Il terreno di gioco sarà in perfette condizioni per la finalissima di Copa América grazie a 17 giorni senza partite

Sabato 10 luglio al Maracanã di Rio de Janeiro si giocherà la finale di Copa América. Nel frattempo, nessun match sarà disputato prima, in modo che il terreno di gioco sia in perfette condizioni per il grande evento. L’ultima gara si è giocata mercoledì scorso, il 2 a 1 del Flamengo contro il Fortaleza nel Brasileirão. E il tecnico del Fla, Rogerio Ceni, ha criticato lo stato del manto erboso.

“Solo negli ultimi otto giorni allo stadio si sono giocate quattro partite, di cui due sotto una pioggia fortissima – si legge in una nota –. L’eccessivo numero di incontri rappresenta un problema che affligge qualsiasi campo del mondo. Non esiste ancora alcuna invenzione naturale o tecnologica per prevenire tale usura. C’è solo il tempo di recupero. Le modifiche al manto erboso sono già di routine e previste per il Maracanã”.