Manuel Neuer e il secondo Ulreich prolungano il contratto con il Bayern fino al 2025

Manuel Neuer rimarrà in Baviera per almeno un altro anno, così come Sven Ulreich, che ha sostituito Neuer durante la sua recente assenza per infortunio: la coppia ha firmato nuovi contratti fino al 2025..

"Quando nel 2015 sono arrivato al Bayern dallo Stoccarda, non avrei mai pensato che sarei rimasto qui così a lungo", ha detto entusiasta Ulreich. "Ora ho prolungato il mio contratto fino al 2025 e continuerò a fare la mia parte per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi. Sono felice di continuare a lavorare insieme a Manuel, Daniel Peretz e al nostro preparatore dei portieri Michael Rechner. Con Manuel abbiamo in comune non solo la semplice passione per il calcio: siamo amici". "Siamo molto lieti di avere Manuel e Sven con noi oltre la stagione in corso", ha aggiunto il direttore sportivo del Bayern Christoph Freund. "Insieme a Daniel Peretz formano una squadra di portieri che non è seconda a nessuno. La loro qualità, come atleti e come persone, e il loro lavoro di squadra sono eccellenti. Manuel è il nostro capitano ed è stato il miglior portiere del mondo per molti anni. Ha portato il ruolo portiere a un livello superiore e segue la tradizione dei grandi portieri del Bayern come Sepp Maier e Oliver Kahn. Sven ha dimostrato anche la sua classe in ultimi mesi, quando Manuel era fuori. È anche un importante uomo spogliatoio con il suo carattere calmo e aperto".