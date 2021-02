Mário Jardel: “Se giocassi oggi, il mio valore sul mercato sarebbe tra 150 e 200 milioni di euro”

Jardel, ex Ancona tra le altre, nel 2000 era nella lista per il Pallone d’Oro, ma la sua rovina è iniziata in Brasile, nonostante uno stretto rapporto con Cristiano Ronaldo dai tempi dello Sporting Lisbona

Davide Capano

“Se fossi in attività oggi, varrei tra 150 e 200 milioni di euro”. A dirlo ai microfoni di Globo Esporte è Mário Jardel Almeida Ribeiro, attaccante brasiliano in lizza per il Pallone d’Oro nel 2000, capocannoniere della Copa Libertadores 1995 col Gremio, vincitore col Galatasaray della Supercoppa Europea 2000 ai danni del Real Madrid e anche “guida” di un giovane… Cristiano Ronaldo a Lisbona.

L’ex giocatore, esperienza dimenticabile in Italia con l’Ancona nel 2004, ha fatto riferimento a come è cambiata la sua carriera dopo gli eccessi e l’uso di droghe. “Sono stati otto o nove anni in cui ho camminato in un mondo molto crudele. Quando hai molti soldi, sei pieno di amici. Quando no, scompaiono tutti. E ho anche preso le distanze da loro. Mi sono reso conto che quando guadagnavo milioni al mese, ero pieno di amici per pagare il conto”.

Ai tempi dello Sporting Lisbona Jardel si è trovato anche con CR7 che non lo dimentica nemmeno oggi: “Molte persone mi chiamano per parlare di lui, perché ho avuto una relazione con sua sorella. Volevo che fosse mio cognato, ma non è successo, giusto? Fa parte della vita. Oggi, ovunque si trovi arriva, mi accoglie. Abbiamo questa complicità”.

Poi il 48enne racconta il suo calvario in Brasile: “Quando tornavo dalle vacanze, a Fortaleza, ho iniziato a fare uso di droghe. Solo cocaina. C'è stato un tempo in cui ha smesso di essere un uso occasionale. Nella mia testa, no. Ma nel corpo sì. E sono arrivati i colpi”.

(Photo by Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images)

Oggi l’unico brasiliano con due Scarpe d’Oro in Europa (due volte pure capocannoniere della Champions League) è il coordinatore del settore Formazione della União Serpense Sport Clube, club del sud portoghese che lo ha presentato “per dare continuità al nostro ambizioso progetto”.