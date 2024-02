Marocco confermato, la coppa d’Africa 2025 sarà sua: in estate!

La Confederazione calcistica africana (CAF) ha raggiunto un accordo di principio per la Coppa delle Nazioni 2025 che si giocherà a luglio e agosto del prossimo anno in Marocco.

La Coppa d'Africa 2025 si terrà in Marocco a luglio e agosto, come ha confermato un alto funzionario della Confederazione del calcio africano (CAF). La decisione è stata presa dopo mesi di discussioni tra la CAF e la Federcalcio marocchina, con anche la FIFA che ha svolto un ruolo di mediazione nell'accordo.

Il torneo era originariamente previsto per gennaio e febbraio 2025, ma è stato rinviato a causa delle preoccupazioni sulle condizioni meteorologiche in Marocco durante quel periodo dell'anno.

La coppa d'Africa 2025 sarà la terza edizione consecutiva del torneo che si terrà in estate, dopo i tornei del 2021 e del 2023 che si sono svolti rispettivamente in Camerun e Costa d'Avorio. Il torneo del 2025 sarà il primo a presentare 32 squadre, rispetto all’attuale formato da 24 squadre. Per evitare uno scontro con la Coppa del Mondo per club ampliata, che dovrebbe svolgersi in Nord America, è stato trovato un accordo con la FIFA dopo colloqui iniziati diversi mesi fa e che si sono intensificati durante l'ultima edizione che si è conclusa questo mese in Costa d'Avorio.