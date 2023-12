Maschere, mazze e bastoni dopo il derby sul campo del Fanfulla: Polizia provvidenziale…

Anche in Serie D scontri e violenze tra tifoserie rivali. L'ultimo episodio avvenuto dieci giorni fa tra i sostenitori di Fanfulla e San Giuliano City ha spinto il Questore di Lodi Pio Russo a prendere decisioni drastiche per preservare la sicurezza pubblica.

Dopo la partita, conclusasi con la vittoria del San Giuliano City maturata nei minuti finali, alcuni ultras del San Giuliano, già accompagnati in precedenza al parcheggio Bennet di Pieve Fissiraga per lasciare il Lodigiano, erano tornati verso lo stadio, camuffati e con bastoni alle mani per scontrarsi con altri ultras del Fanfulla altrettanto armati di mazze e bastoni. Dopo un puntuale lavoro di indagine, come conferma il Cittadino, la Questura di Lodi è riuscita a identificare i tifosi coinvolti nei disordini, emettendo 10 provvedimenti che li terranno lontani dai campi di calcio per un periodo tra 12 e 24 mesi.