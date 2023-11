Media spettatori allo stadio: meglio la B tedesca della Ligue 1 francese…!

In un contesto storico in cui si discute del prezzo dei biglietti negli stadi, i dati del numero medio di spettatori in Europa mostrano una sorpresa. In media, una partita di seconda divisione tedesca ha più presenze sugli spalti di una gara di Ligue 1!

I numeri parlano chiaro e a riportarli è sport.de. La Bundesliga guida la classifica con una media di 40.232 persone nei suoi impianti. Il Signal Iduna Park, casa del Borussia Dormund, ha appeso il cartello “sold out” in tutti i match disputati dai gialloneri nella stagione in corso. La Premier League è molto vicina, con una media di 38.331 presenze. La Serie A si attesta al terzo posto con una media di 30.932 partecipazioni. Segue la Liga, quarta in classifica con 29.180 spettatori in media. Segue a ruota, al quinto posto... la seconda divisione tedesca! con 28.353 tifosi nei suoi stadi. Solo 827 in meno del campionato spagnolo. Un dato più che impressionante.