Messinese, il derby fra gli studenti detenuti aiuta a “sentirsi liberi”

Il 26 maggio è il giorno dell'evento "Un calcio oltre le sbarre" organizzato nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.

Prima della partita, in cui saranno protagonisti anche i docenti, i detenuti del "Fermi" hanno scritto una toccante lettera raccolta da MessinaToday.it: "Ci è stata proposta l’idea di una partita di calcio tra noi e gli studenti dell’altra scuola che lavora in carcere, l’istituto agrario “Ferrari” , inizialmente non abbiamo colto l’invito con grande entusiasmo, ma trascinati dai nostri insegnanti abbiamo iniziato a capire che quella che ci veniva data era una grande opportunità, rompere la monotonia della vita carceraria, poter non pensare alle mura che ci circondano e che soprattutto la notte ci opprimono. Siamo stati invitati a inserire nella maglietta un pensiero e insieme ai nostri prof abbiamo scelto “ la scuola… libera” abbiamo capito che oltre alle materie che studiamo, correre dietro un pallone ci può aiutare a sentirci liberi, a sentirci uguali agli altri. Appena abbiamo saputo che forse ci sarebbe stata la stampa, abbiamo deciso di inserire un pensiero di pace che vogliamo rivolgere al popolo ucraino ma anche a tutti quelli che vivono altre guerre o che vivono guerre personali. Noi abbiamo vissuto parte della nostra esistenza nella violenza e sappiamo dove ci ha portato, ed è per questo che invitiamo tutti a riflettere, il male genera solo altro male, solo nell’amore e nel rispetto del prossimo ci può essere pace".