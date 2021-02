Michael Owen con la FIFA e con l’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Accesso equo ai vaccini”

Il Wonder Boy rappresenterà la FIFA nelle campagne di sensibilizzazione al Covid dell’OMS

La FIFA affiancherà l’Organizzazione Mondiale della Sanità per un “accesso equo ai vaccini, alle cure e alle diagnosi” per il coronavirus e durante il prossimo Mondiale per club promuoverà una propria campagna per la quale presteranno il volto giocatori e allenatori impegnati nel torneo oltre a grandi ex, come la leggenda del calcio inglese Michael Owen.