Mike Maignan fa vincere il derby al Lille: il portiere Chevalier “Mi ha chiamato e mi ha dato carica”

Una bella storia. Questa domenica, se il LOSC ha battuto l'RC Lens (1-0) per la prima volta in questa stagione in Ligue 1, è stato in gran parte merito di Lucas Chevalier. Il giovane portiere 20enne, per il suo primo derby al Nord, ha offerto una prestazione impeccabile, in particolare bloccando un rigore di Sotoca dall'inizio.