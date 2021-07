Minnesota United, Hassani in ginocchio sul campo dopo la partita: e la sua fidanzata gli dice sì!

Hassani Dotson, centrocampista del Minnesota United, ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna in campo dopo il match pareggiato dalla sua squadra, davanti a migliaia di spettatori. La risposta di Petra Vučković è stata sì!

Il calcio è amore. Se non la pensate così, chiedete al giocatore del Minnesota United Hassani Dotson, che sabato ha pareggiato in casa 2-2 contro i San Jose Earthquakes e può dire di aver vinto lo stesso. Già, perché una volta finita la partita, ha formulato la proposta di matrimonio alla sua ragazza in campo!