Minuto di silenzio per un tifoso deceduto, ma lui è vivo e presente allo stadio!

La fretta di dichiarare un tifoso deceduto porta ad un clamoroso episodio in Inghilterra, in un match di No-League. Il Congleton Town infatti organizza il minuto di raccoglimento, ma il tifoso è ancora vivo...

Ha dell'incredibile quanto accaduto in Inghilterra diversi anni fa, precisamente nel 1993, in un match della No-League inglese. Un tifoso di 85 anni del Congleton Town, Fred Cope, viene dichiarato morto, e in segno di rispetto viene organizzato il minuto di raccoglimento per lui, in occasione del match contro il Rossendale United.