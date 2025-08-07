Il Chelsea ha denunciato alla Polizia la scomparsa di attrezzatura video dal proprio centro sportivo di Cobham. Il valore totale dell'equipaggiamento mancante è di circa 30.000 sterline. Il club non ha la certezza che sia stata rubata. Potrebbe infatti essere stata semplicemente spostata dallo staff prima delle vacanze. La decisione di rivolgersi alle Forze dell'Ordine locali arriva per precedenti casi di furto che hanno colpito i calciatori del Chelsea.