Mistero Emre Colak, gioca 30 minuti con la nuova squadra e poi dà l’addio al calcio: cosa è successo

Un ritiro avvolto dal mistero. Emre Colak , 31enne trequartista turco ex Galatasaray e Deportivo La Coruña tra le altre, ha deciso di dare l’addio al calcio. Una decisione apparentemente legittima, ma la tempistica e la modalità lasciano parecchi dubbi. Colak , infatti, dopo lo svincolo dal Goztepe , a fine gennaio ha firmato un contratto per i prossimi sei mesi con l ’Intercity (club di Alicante militante nel Gruppo 2 della Primera Federación , la terza divisione del campionato spagnolo).

Il suo debutto con la nuova squadra è avvenuto nella gara interna contro l’ Athletic Club B . Colak , entrato al 61’ al posto di Cedric Teguia , ha giocato appena 30 minuti e ha festeggiato assieme ai suoi nuovi compagni di squadra la vittoria ottenuta per 1-0. Tra sorrisi, selfie e festeggiamenti nello spogliatoio, Colak sembrava felice e tranquillo. Insomma, nulla che potesse far presagire ciò che è avvenuto in seguito.

L’ex Galatasaray, infatti, verso le 3 di notte ha pubblicato una storia sul suo account ufficiale Instagram annunciando l’addio al calcio: “Ho lasciato il calcio. Dio vi benedica, dopo oggi vivrò per la felicità della mia famiglia. Ho una vita, voglio trascorrere maggior tempo con i miei cari”. Sorpresa è rimasta perfino la società dell’Intercity che, tramite una fonte interna alla dirigenza, ha rivelato a Marca: “Non sappiamo se sia legato o meno al terremoto in Turchia. C'è un dialogo in atto con il giocatore per vedere e per capire se è possibile trovare un accordo. Ma al momento non c'è ancora nulla di ufficiale".