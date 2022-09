Molde, perde la compagna dopo una lunga malattia: tutto lo stadio in piedi per lui

Magnus ha deciso comunque di prendere parte al match contro l’Aalesunds. Tutti i giocatori si sono presentati in campo con il lutto al braccio e prima del match le squadre si sono unite per un minuto di raccoglimento. Al 7’ (numero di maglia del giocatore norvegese) è partito dalle gradinate uno scrosciante applauso, ma ciò non ha nulla a che vedere con quello che è accaduto nel secondo tempo. All’84’ entra in campo Magnus e la standing ovation di tutto lo stadio è da brividi.