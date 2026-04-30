Nonostante fossero in possesso del visto, le autorità canadesi hanno respinto i dirigenti della Federcalcio Iraniana, incluso il presidente Mehdi Taj

Luigi Mereu
TRACTOR IRAN

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Il Canada ha negato l'ingresso al presidente della Federcalcio iraniana, Mehdi Taj e a due dirigenti all'aeroporto di Toronto, nonostante fossero muniti di visto, a causa di presunti legami con le Guardie Rivoluzionarie Islamiche, considerate organizzazione terroristica dal paese ospitante.

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Come riporta La Repubblica, l'episodio, avvenuto durante il Congresso FIFA a Vancouver, intensifica le tensioni dopo il rifiuto della FIFA di spostare le partite dell'Iran dagli Stati Uniti, alimentando polemiche sui social riguardanti l'interferenza della politica nello sport.

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DOHA, QATAR - 05 GIUGNO: I giocatori dell'Iran posano per una foto di squadra prima della partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Qatar e RI Iran allo stadio Jassim Bin Hamad il 05 giugno 2025 a Doha, Qatar. (Foto di Mohamed Farag/Getty Images)

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L'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha riferito di comportamenti inaccettabili e insulti rivolti alle forze armate iraniane da parte del personale dell'immigrazione canadese. La Ministra degli Esteri, Anita Anand, ha suggerito che la revoca potrebbe essere stata "non volontaria" o frutto di un errore in una fase di controllo molto rigida visti i recenti accaduti. Tuttavia, fonti governative hanno chiarito che, ai sensi delle leggi canadesi, i membri delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (organizzazione classificata come terroristica dal Canada) sono considerati inammissibili nel Paese.

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Sembra che il presidente della Federcalcio Iraniana, Mehdi Taj, avesse ottenuto inizialmente un Permesso di Residenza Temporaneo. Questo documento consente l'ingresso anche a chi sarebbe normalmente inammissibile per motivi di sicurezza. La decisione di revocare il permesso sarebbe giunta dopo forti critiche dell'opposizione conservatrice canadese e di organizzazioni per i diritti umani, che hanno definito vergognoso permettere l'ingresso a un ex membro di un'entità terroristica.

Il Ministro dello Sport iraniano, Ahmad Donyamali, ha dichiarato che la partecipazione dell'Iran rimane incerta finché non verranno fornite garanzie totali sulla sicurezza e sul trattamento dei propri ufficiali. In assenza di delegati al Congresso di Vancouver, l'Iran si trova di fatto isolato dai tavoli decisivi.

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