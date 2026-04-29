L'Iran, almeno per il momento, non avrà amichevoli in programma prima dell'inizio del Mondiale 2026. Nelle ultime ore è stato ufficializzato l'annullamento delle partite contro Angola e Macedonia del Nord, le squadre che la nazionale asiatica avrebbe dovuto affrontare prima del torneo. Data la situazione, la federazione iraniana si sarebbe messa alla ricerca di altre avversarie.

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AL RAYYAN, QATAR - 3 FEBBRAIO: I tifosi iraniani festeggiano con una bandiera dopo che Alireza Jahanbakhsh, giocatore dell'Iran, ha segnato il secondo gol della sua squadra su rigore durante la partita dei quarti di finale della Coppa d'Asia AFC tra Iran e Giappone all'Education City Stadium di Al Rayyan, Qatar, il 3 febbraio 2024. (Foto di Lintao Zhang/Getty Images)

Iran, le amichevoli contro Angola e Macedonia del Nord ufficialmente annullate: il motivo

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A poco più di un mese dall'inizio dei Mondiali 2026, l'Iran torna al centro dell'attenzione. Nelle ultime ore, infatti, la federazione asiatica ha reso noto che le partite contro, ovvero le amichevoli in programma prima del torneo, sono state annullate. Una decisione, bisogna evidenziare, che non ha nulla a che vedere con il ripescaggio dell'. Una "ipotesi" mai davvero realistica e ormai fuori da qualsiasi argomento calcistico.

Come riportano i quotidiani locali, il motivo dell'annullamento sta nel fatto che sia gli angolani che i macedoni si sono tirati indietro per motivi politici. Al momento l'Iran sta cercando di trovare nuovi avversari in vista della Coppa del Mondo 2026 e tra le selezioni in trattativa ci sarebbe la Nigeria ma non ci sono ancora ufficialità.

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Come accennato, i rumors su un possibile ripescaggio dell'Italia sono stati completamente smentita da Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, anche perché l'Iran, a sua volta, non ha mai programmato di boicottare il Mondiale che si disputerà negli USA, Canada e Messico. Dalla FIFA, inoltre, è sempre arrivata una linea chiara: l’Iran prenderà parte al torneo nel rispetto del calendario stabilito dopo i sorteggi dello scorso dicembre.

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