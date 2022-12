Montevideo, derby di vita o di morte: Coelho dal Nacional al Penarol? Minacce di morte…

È stato uno dei giocatori che si è distinto nell'ultimo titolo nazionale vinto dal Nacional Montevideo, campione del campionato uruguaiano 2022, ma ora è diventato il nemico numero 1 dei tifosi del club. Leo Coelho, difensore brasiliano di 29 anni che nell'ultimo semestre è stato compagno di squadra di Luis Suárez, non ha trovato un accordo per rinnovare il suo contratto con il club e a quanto pare avrebbe avviato trattative con il Peñarol, l'arcirivale nella capitale uruguayana.

Anche l'Associazione Uruguaiana degli Allenatori di Calcio ha rilasciato un comunicato dopo la diffusione della notizia, ripudiando "qualsiasi tipo di minaccia subita dai calciatori per il solo fatto di esercitare la professione. Sportività e tolleranza devono essere al di sopra di ogni decisione". Nei giorni scorsi Coelho - pilastro della difesa del Bolso, con cui ha giocato 33 partite e segnato 2 gol in questo 2022 - ha tenuto colloqui con la dirigenza del Nacional per tentare un rinnovo ma non sono andati a buon fine. E dopo aver confermato che avrebbe lasciato il club nel 2023, il brasiliano ha deciso di cancellare tutte le foto sui social network in cui c'erano rapporti con il Nacional Montevideo, compresa una foto con Suárez. E nella presentazione ha lasciato scritto solamente calciatore...ma non del Nacional...