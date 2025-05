Mundialido, è partito a Roma il torneo di calcio per l’integrazione

La 27ª edizione della kermesse che coinvolge comunità straniere residenti in Italia ha preso il via subito con una sorpresa: il Marocco ha battuto i campioni uscenti dell'Ecuador

E' partita con la sfida tra Ecuador e Marocco la 27ª edizione del Mundialido , il celebre torneo di calcio per l’integrazione che coinvolge comunità di origine straniera residenti nel nostro Paese organizzato da Club Italia del patron Eugenio Marchina con la collaborazione di ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane).

Mundialido, inizio con una sorpresa

Allo Stadio "Fiorentini" a La Rustica, con le tribune stracolme di tifosi provenienti da tutto il mondo, c'è stato il primo stop per i campioni in carica dell'Ecuador che sono stati battuti all'esordio per 3-2 dal Marocco. Al termine della prima fase dei gironi eliminatori, che si giocherà ininterrottamente sino al 10 giugno, accederanno agli ottavi di finale le formazioni classificatesi al 1° e al 2° posto oltre alle 4 migliori terze assolute, la finale si terrà il 26 giugno.