Nainggolan da Andrea Cossu in ospedale: “Daje Andre, ce l’abbiamo fatta…”

I rossoblù hanno dedicato il successo sul Crotone al dirigente, rimasto coinvolto in un incidente stradale lo scorso 20 febbraio. Questo lunedì mattina Nainggolan è andato a trovarlo in ospedale, riuscendo a parlargli dalla finestra

“Daje Andre. Con tanta fatica ma ce l’abbiamo fatta…“. Lo ha scritto il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan che su Twitter pubblica la foto dell’intera squadra in ospedale a far visita alla bandiera del club e oggi dirigente Andrea Cossu, ricoverato a seguito dell’incidente di sabato 20 febbraio.

Oltre alle parole del Ninja, quelle del presidente Giulini: "Ho sentito Andrea, aveva una voce squillante, è un po’ affaticato ma sono sicuro si riprenderà alla grande. Per le ultime gare di campionato sarà con noi allo stadio per dare una mano in più al gruppo". Il Cagliari è reduce dalla vittoria sul Crotone nell’ultimo turno di campionato. Una vittoria dedicata al fantasista.