Nazionale belga, il dopo Martinez: concorso pubblico, mandate i curriculum per il ruolo di Ct…

Dopo il fiasco del Belgio ai Mondiali, Roberto Martínez ha detto addio alla panchina da allenatore della Nazionale. La generazione d'oro dei Red Devils belgi è finita nel peggiore dei modi: fuori nella fase a gironi. Ora, per quanto strano possa sembrare, la Federcalcio belga ha deciso che il suo processo per trovare un nuovo allenatore sarà aperto e pubblico per tutti.

Così recita il comunicato ufficiale della Federazione belga: "Anche dopo l'eliminazione anticipata ai Mondiali in Qatar, la RBFA rimane molto ambiziosa per il futuro. Ci sono tutti gli elementi per continuare ad avere successo in futuro. Sta al nuovo allenatore della Nazionale lavorare con quanto è in corso e portarci a nuovi successi".