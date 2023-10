Nazionali, l’Argentina vince il derby contro il Paraguay: Sanabria sputa a Messi ma…

La Pulga Atomica ha dichiarato: "Io non ho visto nulla, me l'hanno detto i ragazzi che uno di loro mi aveva sputato addosso. Non so nemmeno chi sia questo giocatore. Non voglio dargli importanza, altrimenti adesso uscirà e parlerà ovunque e, peggio ancora, diventerà noto. Meglio lasciarlo lì". Il centravanti del Torino, però, non sembra d'accordo con la narrazione: "Non è successo niente, cose di campo. Sembra che lo sputi, ma è perché l'immagine è ripresa da dietro. Era troppo lontano, impossibile".