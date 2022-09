New York, Dru Yearwood si cosparge il capo di cenere: “Perdonatemi”

Il centrocampista dei New York Red Bulls ha scagliato un pallone in tribuna colpendo dei tifosi: salito sugli spalti per scusarsi è stato allontanato.

La partita tra i New York Red Bulls e il Philadelphia Union ha vissuto qualcosa di davvero insolito poiché il giocatore Dru Yearwood è stato espulso perché in un impeto di rabbia ha calciato il pallone che ha colpito un ragazzo e una giovane donna.

La partita era in tempo di recupero, la squadra locale stava perdendo 0-2 e la frustrazione si è impadronita dell'inglese che, per vedere cosa era successo, è andato sugli spalti per scusarsi ma il suo intervento è stato respinto dai tifosi.

Dichiarazione ufficiale del club

La sicurezza di tutti coloro che partecipano ai nostri eventi alla Red Bull Arena è della massima importanza per la nostra organizzazione. Dru è incredibilmente pieno di rimorsi e sa che le sue azioni sono state imperdonabili. Adotteremo misure per scoraggiare che ciò accada di nuovo. Noi, insieme a Dru, continueremo a rimanere in contatto con le famiglie per verificarne il benessere.

Dichiarazione di Dru Yearwood

Voglio scusarmi dal profondo del mio cuore con i tifosi che hanno colpito il pallone che ho calciato nella partita di sabato. Le mie emozioni hanno avuto la meglio su di me in questo giorno e ho deluso l'intera organizzazione e ogni singolo fan dei New York Red Bulls. Spero che i due tifosi colpiti stiano bene e che possano perdonarmi.