New York, tantissimi tifosi del Palermo in coda per la nuova maglia

La società ha voluto rappresentare i tanti tifosi rosanero sparsi nel mondo

Emanuele Landi Redattore 9 luglio 2024 (modifica il 9 luglio 2024 | 18:53)

Palermo FC e PUMA hanno presentato oggi a New York il nuovo Home Kit, con l’iconica maglia rosa, per la stagione calcistica 2024/25. Per la prima volta in 124 anni di storia del club rosanero, il lancio del nuovo home kit è avvenuto in America e in particolare nel cuore di Manhattan, con un evento aperto al pubblico e dedicato ai supporters del Palermo che vivono in America, in rappresentanza di tutti i tifosi rosanero nel mondo.

Tantissimi i tifosi del Palermo in coda a New York al Mancity pop up store al Rockfeller center sulla Sesta Avenue per assistere al lancio della nuova maglia ufficiale dei rosanero. Dietro una tenda rosa, poi, c'erano tre testimonial doc: Luca Toni, Amauri e Javier Pastore (tre grandi protagonisti delle ultime stagioni del Palermo) si sono messi in posa con la nuova maglia addosso, poi il sipario si è aperto fra gli applausi dei tifosi. Il club siciliano ha scelto di lanciare la prima maglia nel cuore di Manhattan per i tifosi del Palermo che vivono in America, in rappresentanza di tutti quelli sparsi nel mondo.

E la risposta è stata positiva visto che in tantissimi si sono messi in fila per una foto ricordo con le tre glorie della società e per ritirare il cappellino omaggio. La prima maglia del Palermo è interamente rosa con alcuni motivi geometrici sui fianchi e sulle maniche, con riferimenti storici alla maglia della stagione 1974/1975 indossata cinquant'anni fa nella finale di Coppa Italia persa ai rigori contro il Bologna con il colletto a V e i bordi neri sulle maniche.