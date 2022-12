Newcastle, la maglia di Joelinton provoca una lite tra un tifoso e un bambino sugli spalti

Per i Magpies la 6' vittoria di fila in Premier con il tris esterno rifilato al Leicester nel Boxing Day. E a fine partita il numero 7 brasiliano, autore del terzo gol, ha ispirato senza volerlo una sorta di tiro alla fune…per la sua maglietta...

Il Newcastle è lanciatissimo, lo dicono i numeri e le prestazioni in campo. I Magpies , di proprietà saudita e guidati in panchina dal 45enne Eddie Howe , hanno liquidato la pratica Leicester con un secco 3-0 al King Power Stadium nel tradizionale Boxing Day .

Sesta vittoria di fila per il Newcastle, l’ultima sconfitta risale al 31 agosto scorso in occasione del ko ad Anfield nella quinta giornata di campionato. Al fischio finale i giocatori sono andati a salutare i tifosi che hanno seguito in trasferta i propri beniamini. Joelinton ha lanciato la sua maglietta tra la folla in direzione di un bambino.