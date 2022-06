Newcastle, la terza maglia con i colori… dell’Arabia Saudita: dissenso tra i tifosi Magpies

Il Newcastle, di proprietà del Fondo per gli Investimenti Pubblici dell’Arabia Saudita (PIF) che ne controlla l’80% delle quote societarie, ha svelato la terza maglia in vista della stagione 2022/2023.

I tifosi Magpies possono già acquistare il nuovo kit, anche se in molti si sono lamentati per la chiara ispirazione ai colori dell’Arabia Saudita. Infatti, la terza maglia tutta bianca, disegnata dal marchio di abbigliamento sportivo britannico premium e molto simile a quella indossata dalla nazionale dello stato del Golfo, presenta lo stemma del club a tinte verdi, con finiture dello stesso colore sul collo e sulle maniche.

Il club, che con il lancio della nuova maglia ha nel contempo ufficializzato che noon.com, principale destinazione per lo shopping online del Medio Oriente, sarà lo sponsor ufficiale per la prossima stagione, ha chiarito con i vertici della Premier League che non esiste alcun collegamento con PIF e l’Arabia Saudita. Molti tifosi, intanto, hanno manifestato il loro dissenso su Twitter con commenti del tipo: “Ora mi chiedo, ditemi da dove hanno tratto ispirazione per questa maglia?” oppure “Questa è la divisa in stile più saudita che abbia mai visto”. Insomma, una maglia dai contorni controversi che fa già discutere dalle parti della riva a nord del fiume Tyne.