Nova Gorica, derby della Primorska in coppa di Slovenia: la Polizia minaccia Daspo…

A Nova Gorica il derby è l'ultima l'ultima partita prima della chiusura prolungata dello stadio. Gorica-Primorje si svolgerà allo Športni Park di Novi Gorica, ma poi sarà chiuso fino a nuovo avviso per lavori.

Già l'anno scorso i gruppi di tifosi delle due squadre sono stati coinvolti in reciproche violenze, Peer questo a polizia di Nova Gorica ha annunciato che sarà ancora più attenta alle possibili violazioni dell'ordine pubblico e della pace, oppure che "agirà in modo coerente" in caso di disordini. Ilgoriziano.it sottolinea: "E' una sfida molto sentita dalle due tifoserie, contando anche il fatto che la squadra ospite sta giocando le partite casalinghe di questi primi mesi di Prva liga, ossia la seria A slovena, proprio allo stadio Športni Park della cittadina d'oltreconfine".