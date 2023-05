Nuota nel Canale della Manica a 70 anni: gtrande Graeme Souness

Isla soffre di questa malattia, che fa parte di un gruppo di malattie rare che causano vesciche sulla pelle sia all'interno che all'esterno del corpo, causando spesso dolore costante a chi ne soffre, come conferma G3.Football. Souness non ha potuto trattenere le lacrime mentre parlava del suo amico. Ha detto: “Mi emoziono a parlarne. Isla è l'essere umano più unico che abbia mai incontrato. Il calcio fa la sua parte per beneficenza. I giocatori sono spesso diffamati, molto criticati ma il calcio fa la sua parte. Nella mia vita ho avuto la fortuna di passare del tempo con persone che non stanno molto bene, ma non sapevo nulla di questa malattia”.