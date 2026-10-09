Ogni grande cantiere comincia da un foglio bianco e, a Milano, quel foglio resta ancora sulla scrivania. Il sindaco Giuseppe Sala ha rimesso al centro dell'attenzione il dossier del nuovo San Siro di Inter e Milan, chiedendo alle due società di passare dalle intenzioni a qualcosa di visibile. Le parole del primo cittadino milanese a margine della prima giornata della Biennale dell'Economia Cooperativa, si riferiscono anche alle tempistiche per quanto riguarda Euro 2032 e la "doverosa" presenza di Milano al suo interno.

Inter e Milan, attesa per il rendering del nuovo San Siro

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La scadenza di Euro2032 che non può slittare

Per il sindaco, la mossa è nelle mani dei club: “I prossimi passi sono ovviamente nelle mani delle due società”, ha spiegato, indicando però con precisione ciò che si attende: “Io mi aspetto che il prossimo passo sia quello finalmente di, a breve”. Il sindaco ha poi aggiunto di credere che i progettisti ci stiano lavorando per poterlo presentare a breve, senza però conoscere una data: “Non so quando, ma sono sicuro sia la prima cosa da fare”.Il secondo punto riguarda il calendario, con l’orizzonte dia fare da spartiacque. Sala ha chiesto di garantire la tenuta dei tempi, senza minimamente considerare l'ipotesi di un allungamento dei lavori. Slittare, anche se di poco, potrebbe voler dire uscire dalla candidatura delle città che possono ospitare l'Europeo: “Non possiamo perdere l’occasione di, sarebbe una cosa disastrosa di immagine per la città”, ha sottolineato.