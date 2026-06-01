Il calcio greco e quello italiano piangono la scomparsa di Marios Oikonomou, ex difensore che aveva vissuto anni importanti in Serie A e Serie B con le maglie di Cagliari e Bologna tra le altre, ma anche di Spal, Bari e Sampdoria. Una tragica notizia che ha scosso il mondo del calcio e che arriva dopo giorni di apprensione e attesa, in seguito all'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto.

BOLOGNA, ITALIA - 20 SETTEMBRE 2015: Marios Oikonomou durante la gara di Serie A tra Bologna e Frosinone allo Stadio Renato dal'Ara. (Foto di Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)

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L'incidente e le gravi lesioni

Secondo le ricostruzioni provenienti dalla Grecia, lo scorso 23 maggio, intorno alle 12:50, la moto guidata dasi è scontrata contro un'auto nelle strade di, in Grecia. L'impatto è stato violentissimo e gli ha provocato gravissime lesioni alla testa, rivelatesi poi. Dopo l'arrivo dei soccorsi, l'ex calciatore è stato trasportato d'urgenza al Policlinico della città. I medici lo hanno sottoposto ad un intervento neurochirurgico e, nei giorni, successivi, hanno eseguito altre due operazioni nel tentativo di stabilizzane le condizioni.

Intubato in terapia intensiva, i medici ne hanno monitorato costantemente il quadro neurologico, ma le condizioni di Oikonomou sono rimaste estremamente critiche per tutto il periodo di ricovero. Durante il ricovero, il quadro clinico non ha mai mostrato segnali di miglioramento. Le autorità sanitarie hanno comunicato il decesso nella giornata odierna, 1 giugno 2026.

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La carriera tra l'Italia e la Grecia

approda in Italia nel 2013, dove all'età di 21 anni si ritrova a vestire la maglia del, ma la tappa più significativa della sua carriera è stata ilnel 2014, dove ha giocato per tre stagioni contribuendo alla promozione inA datata 2015. Tra il 2017 e il 2018 veste le maglie di, prima di tornare in Grecia con le maglie di. Nel 2023 il ritorno in Italia tra le file della, per poi tornare definitivamente nella terra di nascita nel corso dello stesso anno, al, dove rimane fino al 2024, anno del suodal calcio giocato.

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