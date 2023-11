Olanda, la leggenda dell’Ajax Geels muore a 75 anni

"Ha sempre segnato, ma non è mai stato in prima linea", ha dichiarato l'Ajax in un comunicato.

Geels ha collezionato 20 presenze per con l’Olanda tra il 1974 e il 1981. Ha firmato per l'Ajax dopo aver partecipato alla Coppa del Mondo del 1974 in Germania, dove i Paesi Bassi si sono classificati secondi, ma dove non ha giocato nemmeno una gara.