Olbia in stato d’assedio per il derby con i sassaresi: violenze, la protesta dei residenti

Dopo i problemi e i Daspo dell’anno scorso, ancora scontri e violenza tra i tifosi di Torres e Olbia: lancio di fumogeni, botte e qualche inseguimento. Non sono bastate le misure prese dalle forze dell’ordine per una gara che ormai è considerata a rischio.

La prossima sfida sarà per la Coppa Italia al Vanni Sanna ma, dopo questi nuovi episodi, è lecito aspettarsi che ai tifosi dell’Olbia possa venire vietata la trasferta. In tremila allo stadio Nespoli di Olbia hanno assistito alla vittoria della Torres per 3-0 in trasferta nel derby del nord della Sardegna fra galluresi e sassaresi.