Olimpiadi, Henry: “Francia, le partite devi ucciderle”

La Francia del calcio batte anche la Guinea (1-0) nel secondo turno del gruppo A dei Giochi Olimpici . Grazie al gol del terzino del Friburgo Sildillia , i Blues, a Nizza, si prendono i tre punti e vedono gli ottavi. Un match in cui i francesi vincono ma non convincono, anche se quello che contava in fin dei conti era il risultato.

Francia, Henry vuole di più

Nel post partita, il ct della Francia Thierry Henry si è detto soddisfatto a metà. “Sono contento del risultato ma del resto non troppo... Quando hai le possibilità di colpire e giochi contro una squadra che ha il baricentro basso, devi far male e sfruttare le occasioni, visto che di nitide ne abbiamo avute abbastanza. Se non segni poi diventa tutto più complicato, soprattutto con il risultato in bilico. Dobbiamo ucciderle le partite, altrimenti si perde energia. Abbiamo sei punti? Bene così”.