Omicidio durante la “Super League Milano”: il questore sospende la licenza al centro sportivo

Episodio macabro nel milanese, dove un 38enne di origine peruviana è stato ucciso nel corso di un evento sportivo

Il gruppo avversario ha reagito con le lame, e la vittima è rimasta a terra, colpita al cuore. Inutile la corsa in ospedale, dal momento che per il 38enne Adrian era ormai troppo tardi. Il questore di Milano ha quindi decretato la sospensione della licenza del campetto in cui è avvenuto il fatto: il circolo sportivo “Agrisport”. Omicidi di questo tipo a Milano sono ormai all’ordine del giorno.