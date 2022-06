Origi a Malpensa: sbarca nella Milano rossonera l’uomo-derby di Liverpool

Non solo i gol contro Barcellona e Tottenham nelle gare decisive della Champions League vinta dai Reds nel 2018, ma anche le molte segnate nei derby della Merseyside. Gol che si pesano, quelli di Divock Origi, sbarcato a Malpensa per iniziare l'iter delle visite mediche con il Milan.

In attesa di affrontare i derby milanesi, il nazionale belga porta in dote ben 4 reti segnate nei derby di Liverpool: quello decisivo nell'1-0 a favore dei Reds nel dicembre 2018, una doppietta in Liverpool-Everton 5-2 del dicembre 2019, l'ultimo nel 2-0 dello scorso mese di aprile.