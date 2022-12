Oviedo-Gijon: i tifosi “approvano” il piano Sicurezza per il derby delle Asturie

Più pullman e meno traffico, tifosi favorevoli. Sarà così sia all'andata a Oviedo che al ritorno a Gijon...

Redazione DDD

Manca meno di un mese alla paralisi del Principato delle Asturie a causa della disputa del primo derby della stagione, e già oggi si comincia già a percepire la voglia che arrivi il 17 dicembre. Le decisioni della Delegazione di Governo in merito alla gestione dell'ingresso allo stadio da parte dei tifosi sono state ben accolte da entrambe le parti. La parola "sanità mentale" è stata una delle più utilizzate attraverso i social network per valutare la flessibilità delle nuove misure nell'arrivo dei tifosi del derby asturiano.

Il principio di reciprocità

In base alla nuova normativa, i tifosi muniti di biglietto o abbonamento devono viaggiare in autobus. Questo indipendentemente da chi gioca in casa o in trasferta. I membri registrati nei vari settori dello stadio Tartiere di Oviedo del Molinón di Gijon dovranno recarsi in una bolla allo stadio comunicata in precedenza. Il resto dei tifosi avrà un punto d'incontro nella città rivale dove potrà radunarsi e spostarsi a piedi verso lo stadio rivale scortato dalle forze dell'ordine come un corteo. Qualcosa di molto più logico di quanto vissuto negli ultimi anni nel derby asturiano.

Questa misura era stata proposta da negli ultimi anni, quando si trattava di risolvere i problemi dei trasferimenti. "Sembra che alcune delle cose che abbiamo proposto saranno fatte. Ma vorremmo aspettare di vedere tutti i dettagli per fare una valutazione completa, resta da vedere come sarà l'organizzazione nel dettaglio, per vedere come stiamo guardalo", spiega Adrián Núñez, uno dei rappresentanti della tifoserie oviedista, a Killer Asturias.

In una linea simile si è manifestato anche il presidente della Federazione dei tifosi dello Sporting Gijon (nella Foto JOAQUÍN PAÑEDA per Elcomercio.es) Jorge Guerrero: "Oltre ad essere prudenti e conoscere tutte le restrizioni che sono state revocate, tutto ciò che promuove il fair-play e poter vedere tutto ciò che abbiamo chiesto per goderci un derby asturiano, è fantastico. Ma prima vogliamo essere prudenti e conoscere bene le restrizioni rimaste in vigorie", dice Guerrero.

In assenza di sapere più a fondo come si svilupperà il movimento dei tifosi a fine dicembre, nei settori biancorossi del Gijon, attesi in trasferta a Oviedo il prossimo 17 dicembre, c'è soddisfazione per l'allentamento delle misure di sicurezza. L'ingorgo in cui sono stati costretti i tifosi di entrambe le squadre per recarsi in una città situata a 27 chilometri di distanza è stato spesso qualcosa di inconcepibile. Con quanto vissuto negli anni passati, un tifoso dello Sporting residente a Oviedo dovrebbe recarsi a Gijón molte ore prima della partita per tornare al luogo di origine diverse ore dopo il derby e iniziare un viaggio di ritorno a casa in mezzo al traffico. Un'incongruenza alla quale, ora, sembra essere risolta.