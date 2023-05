Pablo Migliore attacca Riquelme: “Non usare il derby di Madrid per la tua campagna elettorale”

L'ex portiere attacco per un riferimento di Riquelme sulla finale di Madrid. Aveva già criticato il vicepresidente del Boca Juniors ricordando perché ha dovuto lasciare il club

L'ex portiere dell'Huracan e del Boca, arrestato con l'accusa di favoreggiamento durante le indagini per l'omicidio del tifoso del Boca Juniors Ernesto Cirino, ucciso nell'agosto del 2011, Pablo Migliore è partito all'attacco di Juan Roman Riquelme che ha fatto cenno di recente alla finale di Libertadores a Madrid in cui il River ha battuto il Boca nel dicembre del 2018: "Lo usa per dividere i sentimenti"

Pablo Migliore contro Juan Román Riquelme: atto secondo

Tutto è accaduto a seguito delle ultime dichiarazioni del vicepresidente del Boca Juniors. In una storia su Instagram, Migliore ha scritto: “La finale di Madrid è un argomento che lui apprezza. Fa male che JRR lo usi per dividere il sentimento, adesso ci insegna che una Libertadores vale 10 tornei nazionali. Ora ci insegna che il campionato Primavera e quelli di calcio femminile sono importanti. Adesso, non prima, quando vinceva il River...".

Sabato, dopo la vittoria del Boca Juniors contro il Racing nella 14esima giornata di campionato, Riquelme ha parlato di varie questioni e, riferendosi al candidato dell'opposizione Andrés Ibarra, ha condannato: "In qualsiasi momento dirà che abbiamo perso la finale di Madrid. Da un momento all'altro dirà che ero lì come leader”. Riquelme è riuscito a far approvare il suo gruppo "Soy Bostero" dal Consiglio Direttivo del club e in questo modo potrà candidarsi alle prossime elezioni con un proprio spazio politico. Il suo nome e quello di Mauricio Macri saranno i più forti per le prossime elezioni.

Va ricordato che Migliore e Riquelme sono stati compagni di squadra al Boca Juniors nel 2008, anno in cui raggiunsero la semifinale di Copa Libertadores e furono eliminati dal Fluminense. L'ex portiere ha alluso al fatto che ha dovuto lasciare il club ed è dovuto andare al Racing a metà di quella stagione, forse anche per "cose che Riquelme non dice...".