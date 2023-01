Pallone non restituito, rimessa e rigore: l’Imolese lo calcia fuori di proposito…

C'è ancora speranza per i puristi del gioco del calcio, quello lontani dai riflettori e senza interessi economici a governare le scelte societarie. La gara tra la Salernitana e l'Imolese - valida per il campionato Primavera 2 - è terminata 1 a 0 per i padroni di casa grazie ad un gol da antologia di Saponara (che si inventa una mezza rovesciata dal limite dell'area di rigore).