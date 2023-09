Paolo Rossi: “Io e Pino Insegno meglio non incontrarci dopo il derby del cuore”

Un gol a San Siro per un cuore nerazzurro come Paolo Rossi sarebbe valso come cinque spettacoli, se non fosse stato per lo zampino del collega tifoso della Lazio...

Emanuele Landi

Un gol a San Siro è il sogno di chiunque, specie per chi ha il sangue rossonero o nerazzurro. Lo sa bene Paolo Rossi, il noto comico friulano ma interista da una vita. Peccato che il suo gol, durante la partita del cuore, gli sia stato "rubato" da Pino Insegno.

Lo ha rivelato Paolo Rossi in una puntata al podcast dal vivo Tintoria condotto da Stefano Rapone e Daniele Tinti: “A un derby del cuore, non so come, ho scartato Mastrota e mi sono avviato verso la porta – racconta il comico friulano – Avevo Hodgson allenatore che mi chiese quanti scatti avevo ancora nelle gambe. Io risposi tre. Il problema è che quello era il quarto. Quindi io davanti alla porta ne vedevo due. Pensai: “vabbè tiro”. Inciampo e la palla si alza e fa un pallonetto non voluto ed entra in porta. Io esulto e tutti mi abbracciano“.

All'improvviso il colpo di scena: “Ho alzato lo sguardo sul tabellone e vedo scritto Pino Insegno" - Paolo Rossi prosegue un po' sorpreso - “Io poi ho rivisto nella registrazione, la palla è già entrata e lui l’ha colpita dentro a pochi passi dalla linea. Se non fosse stata per quella cosa di Pino Insegno, un gol a San Siro vale cinque grandi spettacoli che hai fatto“. E alla domanda di Rapone sul confronto con Pino Insegno, Paolo Rossi ironicamente risponde: “Eh, meglio che non ci incontriamo". Cosa non si farebbe per un gol a San Siro, anche se da attori?

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.