Paraguay, campagna benefica per aiutare Paniagua, oggi barbone

La gestione malsana dei propri capitali lo ha portato in rovina

Redazione DDD

di Bruno Bertucci -

Apolinar Paniagua, attaccante di vaglia negli anni '70 e 18 volte nazionale paraguagio, in carriera ha vinto tanto però non è riuscito a gestire per bene i propri guadagni. Oggi - con tutti i soldi spesi - si ritrova per strada a fare il barbone dopo una carriera stellare soprattutto in Sud America con la Nazionale del Paraguay.

Gli è rimasta solo l'Olimpia...

Un video diventato virale grazie al giornalista sportivo Hernan Paleaz mostra una donna che chiede all'uomo - ormai 76enne - come si chiama. Paniagua non sembra in grande forma, in infradito risponde a fatica alle varie domande.

L'Olimpia - squadra in cui ha militato - è il nome che riesce a dire con maggiore scioltezza più di una volta. Per sua fortuna - però - i tifosi non lo hanno dimenticato e dopo aver visto il filmato hanno fatto partire una campagna social per aiutarlo.