Partita benefica di Soccer Aid, segnano proprio tutti: da Bolt ad Asa Butterfield di Sex Education

Vip ed ex calciatori hanno partecipato alla partita benefica che si è disputata domenica 11 giugno all'Old Trafford di Manchester. Tra le fila dell'Inghilterra XI c'erano David James, Gary Neville, Gary Cahill, Jill Scott, Jack Wilshere, Jermain Defoe, Paul Scholes. Con la squadra del resto del mondo hanno giocato Ben Foster, Roberto Carlos, Patrice Evra, Francesco Totti, Hernan Crespo e Usain Bolt solo per citarne alcuni.

La partita è finita 4-2 per il resto del mondo grazie alle reti dell'ex sprinter giamaicano Usain Bolt, di Robbie Keane (doppietta per l'ex attaccante irlandese) e Kem Cetinay. E dire che la squadra in rappresentanza dell'Inghilterra era riuscita a ribaltare l'iniziale svantaggio con le reti nella ripresa dell'attore Asa Butterfield e Paul Scholes.

Divertente il tweet di Butterfield, gran tifoso dell'Arsenal, postato il giorno dopo: "Come è successo...non riesco a smettere di ridere". Asa, conosciuto da molti per il ruolo di Otis interpretato nella serie Netflix Sex Education e diventato famoso da bambino per le sua apparizioni nei film "Il bambino con il pigiama a righe" e "Hugo" di Martin Scorsese, non poteva chiedere di meglio.