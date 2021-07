Pepe Reina in versione pinguino: il curioso costume del portiere in uno show spagnolo

Il portiere della Lazio è stato protagonista dello show The Masked Singer, con una incredibile perfomance condita da un curioso travestimento

Il cantante mascherato, nella versione spagnola, ha visto protagonista niente meno che il portiere della Lazio, Pepe Reina, che ha deliziato gli spettatori con la sua versione di “Hola, mi amor”. Un portiere in versione cantante, ma a far sorridere il pubblico non è stata solamente la sua perfomance vocale, ma soprattutto il sorprendente costume.