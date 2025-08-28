Al centro della lente d'ingrandimento degli organi giudiziari svizzeri un pagamento di circa due milioni di euro: ecco come sono andate realmente le cose

Alessandro Savoldi 28 agosto - 14:03

Dopo anni di polemiche e colpi di scena, la Procura svizzera ha confermato la chisura definitiva del procedimento nei confronti di Joseph Blatter e Michel Platini. I due erano stati indagati per gli affari e i presunti illeciti commessi nel mondo del calcio, con focus particolare su un pagamento della Fifa verso il francese.

Il caso Platini-Blatter: cosa è successo e come si è risolto — Dal 2015 a oggi il caso Platini-Blatter è sicuramente uno dei più spinosi e chiacchierati nel mondo del calcio. All'epoca, la scoperta di alcuni episodi di corruzione riguardanti Blatter avevano costretto lo svizzero a dimettersi dal ruolo di presidente della Fifa. Platini, già presidente della Uefa, era apparso sin da subito come il successore ideale e naturale del dirigente nativo di Visp, avendolo affiancato per anni prima di lanciarsi nella propria carriera politica.

Tuttavia, nel giro di poche settimane, le polemiche raggiunsero anche Le Roi. Secondo la ricostruzione dell'accusa, il tre volte Pallone d'oro era stato pagato dalla Fifa circa 1.8 milioni di franchi. Tuttavia, stando alla pubblica accusa, gli organi di controllo finanziario della federazione non erano a conoscenza del movimento di denaro, che non era dunque autorizzato. Per questo motivo l'accusa nei confronti di Platini e Blatter era quella di frode.

L'indagine sostanzialmente estromise l'ex Juventus, Saint-Etienne e Nancy dalla corsa per la presidenza della Fifa. A giovarne fu Gianni Infantino, tutt'ora in carica. Oggi però è arrivata l'assoluzione definitiva, poiché il Ministère public de la Confédération, la Procura Federale svizzera, ha deciso di non presentare ricorso dopo che anche in secondo grado le accuse erano andate a vuoto. Già nel 2022, infatti, in primo grado di giudizio, i due erano stati assolti, così come a marzo 2025. Non ci sarà, quindi, il terzo grado, con il caso che si dirige verso l'archiviazione. Per Platini e Blatter è la fine di un incubo.