“Podolski, un marchio, un eroe”: è il dossier che ha convinto i messicani del Querétaro

Il board del Querétaro ha una presentazione di Podolski in cui viene descritto “come una calamita commerciale per gli investitori e un marchio globale”

Davide Capano

Al di là del progetto sportivo attorno a un giocatore che ha brillato qualche anno fa nel calcio internazionale, il Querétaro, club messicano, si è convinto che acquisire Lukas Podolski sia un’ottima scommessa economica. ESPN ha avuto accesso alla presentazione PDF di 25 pagine del 36enne attaccante tedesco, che i suoi agenti hanno inviato al consiglio di amministrazione del team e in cui è descritto come una calamita commerciale per gli investitori e un marchio globale.

Sotto lo slogan “Podolski, un nome, un marchio, un eroe!”, il documento mette in evidenza i suoi solidi numeri sui social network, con 8,1 milioni di mi piace su Facebook, 4,5 milioni di follower su Instagram e 3,4 milioni in più su Twitter. 20 milioni di visite (ricerche) su Google, con cui lui è 30 volte più nutrito di follower su Instagram o quattro volte di più su Twitter rispetto all’intero Querétaro Fútbol Club.

In carriera, si sottolinea, Lukas ha giocato 130 partite e segnato 49 gol con la Nazionale tedesca, con la quale è diventato campione del mondo a Brasile 2014, mentre ha vinto titoli in cinque dei sette club in cui ha giocato: in Germania con Colonia e Bayern Monaco, in Inghilterra con l’Arsenal, in Turchia col Galatasaray e in Giappone col Vissel Kobe. Niente trofei, invece, con l’Inter in Italia e l’ultima sua squadra, l’Antalyaspor in terra turca.

Podolski è descritto come un uomo di famiglia, di buon umore, un leader emotivo, un essere umano leale che si preoccupa della responsabilità sociale ed è un imprenditore, nonché un influencer in grado di attrarre marchi. Ad esempio, ha collaborato a campagne per aziende globali come Adidas, EA Sports, Pepsi, Rakuten, Oral B e Dazn.

L’ex nazionale tedesco possiede più attività, da una gelateria e una catena di ristoranti di kebab turchi, a un marchio di abbigliamento con un negozio fisico e online, un club con un campo da calcetto, un bar sportivo, un integratore multivitaminico al 100% naturale made in Germany e un altro ristorante gourmet a Colonia, la sua città.

(Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

Con tutte queste caratteristiche, gli intermediari nella trattativa tra Lukas Podolski e il Querétaro hanno fatto capire alla società di Liga MX come è molto probabile che riusciranno ad attirare un pacchetto di investitori per coprire buona parte dello stipendio del giocatore, stimato in più di 2,3 milioni di dollari l’anno, cosa che in una passata amministrazione dei Gallos Blancos ha dato buoni risultati commerciali con Ronaldinho, anche se in campo non si vide quasi niente della superstar brasiliana.