Polonia, la polizia sventa una rissa fra tifosi…in autostrada

La polizia polacca ha sventato una violenta rissa in autostrada tra due tifoserie facinorose. La S8 si sarebbe potuta trasformare in un bagno di sangue quando i tifosi del Widzew Lodz, dopo aver perso il match di coppa ai rigori in seguito del 5 a 5 della partita regolamentare contro il KKS Kalisz. stavano per entrare in contatto con i tifosi del Slask Wroclaw (vincitori 4-0 sul campo del Ruch Chorzow).